Khephren Thuram znalazł się na celowniku kilku dużych klubów. Według "Corriere dello Sport" piłkarz Nicei najchętniej chciałby trafić do Interu Mediolan.

IMAGO / PanoramiC / Norbert Scanella Na zdjęciu: Khephren Thuram

Khephren Thuram uważany jest za jednego z najlepszych młodych piłkarzy

Jego brat Marcus Thuram występuję obecnie w Interze Mediolan

22-latek chciałby dołączyć do “Nerazzurrich”

Dwaj bracia w jednej drużynie

Włoscy dziennikarze informują, że Khephren Thuram przykuł uwagę dwóch czołowych klubów Serie A. Możliwość sprowadzenia młodego pomocnika rozważają Inter oraz Juventus. Z informacji, które możemy przeczytać w “Corriere dello Sport” wynika, że piłkarz Nicei skłania się ku grze w Mediolanie. Wpływa na to przede wszystkim postać brata, który w zeszłe lato dołączył do zespołu Simone Inzaghiego. Marcus Thuram z miejsca stał się ulubieńcem kibiców “Il Biscione”. Młodszy z rodzeństwa Khephren ma być również bardziej przekonany, do powodzenia realizacji planów sportowych w Mediolanie niż Turynie.

22-latek wychował się w sportowej rodzinie. Poza nim i bratem profesjonalnym piłkarzem był także ich ojciec – Lilian Thuram. Aktualnie zawodnik występuję w Nicei. Na Lazurowe Wybrzeże trafił w 2019 roku i od razu wywalczył sobie miejsce w pierwszym składzie. Podczas pobytu na Allianz Riviera zagrał w 148 meczach, w których strzelił 8 bramek i zanotował 11 asyst. Transfer młodszego z braci Thuram może kosztować Inter ok. 40 milionów euro.