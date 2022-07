fot. PressFocus Na zdjęciu: Martin Braithwaite

Martin Braithwaite jest gotowy na to, aby odejść z FC Barcelony. Duński napastnik bierze jednak pod uwagę tylko atrakcyjne propozycje z Anglii lub z Hiszpanii, podaje Diario Sport.

Jednym z zawodników Barcelony, który może mieć w tym klubie kłopot z grą, jest Martin Braithwaite

Diario Sport przekonuje, że 31-latek jest otwarty na zmianę

Były napastnik CD Leagnes chce rozważać tylko propozycje z silnych klubów hiszpańskich i angielskich

Braithwaite myśli tylko o transferze do silnego klubu

Martin Braithwaite to środkowy napastnik, który zasilił szeregi FC Barcelony w lutym 2020 roku. Reprezentant Danii dołączył do ekipy z Camp Nou za 18 milionów euro z CD Leganes. Tymczasem najnowsze wieści w sprawie zawodnika wskazują, że wkrótce może dobiec końca jego przygoda w klubie z Camp Nou.

Po przybycie Roberta Lewandowskiego do Barcelony w ataku Katalończyków zrobiło się bardzo ciasno. Od dłuższego czasu pojawiają się doniesienia hiszpańskich mediów o wypychaniu z klubu Memphisa Depaya. Podobnie wygląda sytuacja z Braithwaitem.

Diario Sport twierdzi jednak, że Duńczyk nie jest tak uparty, jak reprezentant Holandii. 31-letni zawodnik jest gotowy na zmianę klubu, ale pod uwagę bierze tylko rozwiązania związane z przeprowadzką do innego klubu w Hiszpanii, ewentualnie w Anglii.

Jeśli natomiast żadna oferta nie spełni oczekiwań Braithwaite’a, to ten planuje zostać w Barcelonie. Jego umowa z Katalończykami obowiązuje do końca czerwca 2024 roku. Rynkowa wartość zawodnika to z kolei sześć milionów euro.

W ostatnim sezonie Braithwaite wystąpił łącznie w 57 meczach, notując w nich 10 asyst.

