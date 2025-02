Liverpool ściągnie piłkarza Realu? Zaskakujące doniesienia

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Brahim Diaz przymierzany do Liverpoolu

Liverpool nie był aktywny w trakcie minionego zimowego okienka transferowego. Gigant Premier League nie dokonał żadnego wzmocnienia składu, zachowując spore fundusze na najbliższe lato. Wydaje się, że klub z Anfield Road będzie miał do wydania minimum kilkadziesiąt milionów euro. Jak donosi hiszpański serwis “Fichajes.net”, Liverpool może wybrać się na zakupy do… Madrytu. Zdaniem wspomnianego portalu uwagę Anglików przykuł bowiem pomocnik Realu Madryt – Brahim Diaz.

Wielkim fanem talentu marokańskiego zawodnika podobno jest szkoleniowiec zespołu The Reds, czyli Arne Slot. Sam piłkarz mógłby rozważyć ofertę od Liverpoolu, ponieważ w drużynie Królewskich nie jest pierwszoplanową postacią. Co ciekawe, gdyby medialne doniesienia były prawdziwe, to w letnim oknie transferowym Brahim Diaz może zamienić się miejscami z Trentem Alexandrem-Arnoldem, który ponoć jest już dogadany z Realem Madryt w kwestii warunków kontraktu indywidualnego.

Oglądaj skróty meczów Premier League

W obecnym sezonie Brahim Diaz rozegrał 28 meczów, zdobył 3 bramki i zaliczył 6 asyst. Ośmiokrotny reprezentant Maroka spędził na murawie 1330 minut, zazwyczaj wchodząc z ławki rezerwowych. 25-latek najlepiej czuje się na prawym skrzydle, ale może zagrać także na przeciwnym boku boiska oraz jako ofensywny pomocnik. Zatem atutem wychowanka Malagi bez wątpienia jest wszechstronność, co zapewne docenia Arne Slot.