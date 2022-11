PressFocus Na zdjęciu: Lionel Messi

Po transferze Roberta Lewandowskiego do Barcelony, latem przyszłego roku Katalończycy będą chcieli pozyskać kolejną “supergwiazdę”. Jednak według hiszpańskich dziennikarzy Joan Laporta będzie musiał dokonać trudnego wyboru.

Barcelona szuka kolejnych wzmocnień

Wśród potencjalnych wzmocnień wymieniani są Messi oraz Silva

Katalończycy będą musieli jednak dokonać wyboru pomiędzy tą dwójką

Lionel Messi czy Bernardo Silva? Trudna decyzja

Joan Laporta nie szczędził wysiłków, aby wzmocnić skład Barcelony w letnim oknie transferowym i chce kontynuować to również w przyszłym roku. Uważa, że dodanie kolejnego gracza klasowego formatu jest koniecznością, aby wznieść ten zespół na wyższy poziom.

Jak twierdzi kataloński Sport, Barcelona ma na stole dwa nazwiska, które rozważają w tym kontekście. To oczywiście Lionel Messi oraz Bernardo Silva.

Jednak biorąc pod uwagę sytuację finansową klubu, mogą podpisać kontrakt tylko z jednym z tych dwóch zawodników, ale nawet wtedy nie będzie to łatwe dla blaugrany. W związku z tym Laporta będzie musiał podjąć niezwykle trudną decyzję latem 2023 roku i zdecydować się, czy podążać w stronę Argentyńczyka czy Portugalczyka.

Nie jest żadną tajemnicą, że FC Barcelona chce z powrotem ściągnąć na Camp Nou Lionela Messiego, którego kontrakt z PSG wygasa właśnie latem przyszłego roku. Jednak ostatnie doniesienia sugerują, że były kapitan Dumy Katalonii może zdecydować się na transfer do MLS, dołączając do Interu Miami. Jednocześnie paryżanie robią wszystko, żeby zatrzymać go w swoich szeregach.

Jeśli chodzi o Silvę, reprezentant Portugalii został powiązany z przeprowadzką na Spotify Camp Nou w ostatnich dwóch letnich okienkach. Transfer wydawał się możliwy zeszłego lata, ale Barca zbyt późno zaczęła pracę nad tym ruchem i Portugalczyk pozostał ostatecznie w Manchesterze City. Według medialnych spekulacji gracz chętnie dołączyłby do drużyny Dumy Katalonii.

Zobacz również: Iniesta chwali Lewandowskiego. “Jest spektakularny”