PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Iniesta udzielił wywiadu dziennikarzom hiszpańskiej gazety AS. Były zawodnik FC Barcelony wypowiedział się między inny na temat sytuacji Katalończyków w Lidze Mistrzów oraz gry Roberta Lewandowskiego.

Iniesta wypowiedział się na temat Roberta Lewandowskiego

Były zawodnik Barcelony pochwalił reprezentanta Polski

Iniesta liczy na sukces Katalończyków

Iniesta pod wrażeniem gry Roberta Lewandowskiego

FC Barcelona drugi sezon z rzędu na wiosnę będzie rywalizowała w Lidze Europy, co szczególnie w obecnej kampanii było sporą sensacją mając na uwadze letnie wzmocnienia Dumy Katalonii. – Z zewnątrz wszystko wygląda inaczej. Z tej perspektywy nie da się ocenić tego, co dzieje się w środku. Chciałbym, aby Barcelona oraz ludzie, których znam dobrze sobie radzili – przyznał Iniesta.

– Odkąd pojawił się Xavi, ewolucja przebiega bardzo pozytywnie, a obecny skład jest kompletny pod każdym względem, ale zdarzają się rzeczy, które się zdarzają, a o Lidze Mistrzów decydują szczegóły. Mógł wygrać mecz z Bayernem i Interem, ale tak się nie stało. Trudno to oceniać. Sam przeżyłem liczne rozczarowania – dodał były gracz tego klubu.

– Z Xavim jesteśmy w dobrym kontakcie, ale kiedy rozmawiamy, nie rozmawiamy o taktyce ani rywalach. Robi coś, co chciał, jest na to przygotowany i też jest w domu. Znał ogromne wyzwanie, przed którym stał i jako przyjaciel życzę mu, aby wszystko poszło jak najlepiej – twierdzi Iniesta.

Rywalizacja Barcelony z Realem Madryt o mistrzostwo Hiszpanii jest w tym sezonie bardzo zacięta. – Do zakończenia rozgrywek pozostało wiele kolejek i myślę, że walka będzie toczyć się do samego końca. Zawsze nieco wyżej stawiam Barcelonę, bo tak podpowiada mi serce. Nie zapominajmy jednak też o innych zespołach. Jest przecież Real Sociedad czy Betis.

Od hiszpańskich dziennikarzy nie mogło też zabraknąć pytania o Roberta Lewandowskiego. – Jest spektakularnym piłkarzem. Już to wiedzieliśmy. Oprócz strzelania wielu bramek, ma genialne umiejętności techniczne i siłę fizyczną. Jest zawodnikiem, który będzie kluczowy dla Barcy nie tylko ze względu na strzelanie goli, ale także ze względu na to, co musi przekazać najmłodszym członkom zespołu i ogólnie piłkarzom.

