Borussia szuka następcy Sahina. Ten trener odmówił

Na zdjęciu: Nuri Sahin

Roger Schmidt odmówił Borussii Dortmund

Borussia Dortmund to ekipa, która pierwszych dni 2025 roku nie może zaliczyć do udanych. Ekipa z Signal Iduna Park spisywała się bardzo źle, notując porażkę za porażkę. Jak na razie przedstawiciel Bundesligi zaliczył cztery z rzędu przegrane spotkania. To sprawia, że ekipa z Niemiec zakończyła już współpracę z Nuri Sahinem. Jednocześnie ciekawe wieści przekazał serwis Sky Sport Germany.

Źródło twierdzi, że klub z Dortmund wykazywał zainteresowanie zatrudnieniem na stanowisko nowego szkoleniowca Rogera Schmidta. Były trener Benfiki nie był jednak chętny, aby objąć stery nad ekipą z Bundesligi. W zdecydowany sposób miał odrzucić propozycję od niemieckiego klubu.

Schmidt miał uznać, że nie chce angażować się w pracę w żadnym klubie w trakcie sezonu. W związku z tym najbardziej realny scenariusz zakłada, że niemiecki trener może wrócić na ławkę, ale dopiero latem, gdy konkretne ekipy zaczną przygotowania do nowej kampanii.

57-latek to szkoleniowiec, który jest bardzo ceniony w środowisku. Schmidt wygrał mistrzostwo Portugalii z Benfiką, mistrzostwo Holandii z PSV Eindhoven czy mistrzostwo Austrii z RB Salzburg. Latem minionego roku zakończył współpracę z klubem z Lizbony. Prowadził graczy Benfiki w 115 spotkań, notując bilans punktowy na poziomie 2.26.