Borussia pozyska gwiazdę Ligue 1. Niezwykle atrakcyjna cena

Icon Sport / Alamy Na zdjęciu: Rayan Cherki

Borussia finalizuje transfer wszechstronnego Francuza

Borussia Dortmund w tym sezonie spisuje się poniżej oczekiwań, zwłaszcza na krajowym podwórku. Po 19 rozegranych spotkaniach zajmuje dopiero 11. miejsce w Bundeslidze. Strata do liderującego Bayernu Monachium to aż 22 punkty. Fatalna postawa w lidze doprowadziła do pożegnania Nuriego Sahina. Nowym szkoleniowcem BVB będzie Niko Kovac. Jednak oprócz zmiany trenera konieczne są także wzmocnienia.

Florian Plettenberg zdradza, że o krok od przenosin na Signal Iduna Park jest jeden z najbardziej ekscytujących zawodników Ligue 1. Borussia negocjuje z Olympique Lyon transfer warty zaledwie 22,5 miliona euro. Nowym piłkarzem BVB ma zostać Rayan Cherki.

Oglądaj skróty meczów Bundesligi

21-latek w tym sezonie rozegrał już 25 spotkań, w tym 15 w Ligue 1 i 8 w Lidze Europy. Jego dorobek ofensywny to pięć goli i osiem asyst. Wychowanek Lyonu to niezwykle wszechstronny zawodnik, który może występować na niemal wszystkich pozycjach w ofensywie.

Obecny kontrakt Cherkiego jest ważny do 30 czerwca 2026 roku. Francuz niemal na pewno pojawi się w wyjściowym składzie OL w niedzielnym hitowym starciu z Marsylią. Jeżeli pojedynek na Stade Velodrome będzie jego ostatnim w koszulce Les Gones, zamknie swoją przygodę na 166 meczach. Do tej pory udało i się zdobyć 22 bramki. Na jego koncie znalazły się także 33 ostatnie podania.