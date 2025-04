Borussia poluje na norweską perełkę, transfer za 15 milionów?

fot. Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Borussii Dortmund

Sverre Nypan na radarze Borussii Dortmund

Borussia Dortmund w tym sezonie nie przypomina ekipy z poprzedniej kampanii, która dotarła do finału Ligi Mistrzów. W nim co prawda uległa Realowi Madryt (0:2). Niemniej samo dotarcie do finału rozgrywek było ogromnym sukcesem przedstawiciela Bundesligi. W tej kampanii się na to nie zapowiada, bo w 1/4 finału gracze BVB zmierzą się w dwumeczu z FC Barceloną. Tymczasem ciekawe wieści o planach transferowych ekipy z Dortmund przekazał serwis Fichajes.net.

Źródło twierdzi, że na celowniku Borussii znajduje się Sverre Nypan. 18-latek to norweska perełka, broniąca barw Rosenborga. Piłkarz ma co prawda kontrakt z przedstawicielem ligi norweskiej do 2026 roku. Niemniej realny scenariusz zakłada, że finalnie zawodnik nie wypełni umowy do końca.

Oglądaj skróty meczów Bundesligi

W niemieckich mediach pojawiły się wieści, że niemiecki klub jest gotowy wyłożyć 15 milionów euro na transfer z udziałem środkowego pomocnika. Na dzisiaj trudno stwierdzić, jak do tego typu spekulacji odnosi się klub z Norwegii. Chociaż powszechne są przekazy, że taka propozycja byłaby z gatunku tych nie do odrzucenia.

Sama transakcja jest na razie wciąż w fazie wstępnej. Niemniej może nabrać rozmachu w najbliższych tygodniach, sugeruje portal Fichajes.net. W tym sezonie Nypan wystąpił w jednym spotkaniu Rosenborga, spędzając na boisku 16 minut. Elitserien w Norwegii wystartowała 29 marca.

Czytaj także: FC Barcelona na polskich barkach, Lewandowski i Szczęsny gotowi na bitwę