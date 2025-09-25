Borussia Dortmund rozpoczęła negocjacje z gwiazdą. To priorytet klubu

22:04, 25. września 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Sky Sport

Borussia Dortmund chce przedłużyć kontrakt Karima Adeyemiego do 2029 roku - informuje "Sky Sport". Agent piłkarza, Jorge Mendes, oczekuje podwyżki dla niemieckiego skrzydłowego.

Niko Kovac
Obserwuj nas w
dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Niko Kovac

Karim Adeyemi może przedłużyć umowę. Agent żąda podwyżki

Borussia Dortmund w tym sezonie 1. Bundesligi pozostaje niepokonana. W świetnej dyspozycji znajduje się Serhou Guirassy, który zdobył już cztery bramki, a u boku napastnika błyszczy Karim Adeyemi. Niemiecki skrzydłowy przyciąga uwagę także angielskich gigantów – Arsenalu, Chelsea czy Manchesteru United.

Okazuje się, że Borussia podjęła pierwsze kroki w sprawie nowego kontraktu dla 23-letniego skrzydłowego. Według „Sky Sport”, dyrektor sportowy Sebastian Kehl, odbył wstępne rozmowy z agentem Adeyemiego, Jorge Mendesem. Klub dąży do przedłużenia umowy z Niemcem do 2029 roku. Przypomnijmy, iż obecny kontrakt obowiązuje jeszcze do 2027 roku.

Jednym z kluczowych punktów negocjacji jest wynagrodzenie. Obecnie Adeyemi zarabia około 6 mln euro rocznie, co plasuje go w gronie najlepiej opłacanych graczy w klubie z Signal Iduna Park. Nowa umowa mogłaby zwiększyć jego pensję do 7 mln euro rocznie. Klub chce zachować stabilną strukturę płacową.

23-letni Niemiec w ostatnich tygodniach imponuje formą. W Lidze Mistrzów przeciwko Juventusowi strzelił gola i zanotował asystę, a kilka dni później zdobył bramkę w meczu z Wolfsburgiem (1:0). W 112 występach dla BVB Adeyemi strzelił już w sumie 28 goli i zanotował 21 asyst.

POLECAMY TAKŻE

Hansi Flick
Flick chce gwiazdę z Bundesligi. Na ten transfer stać Barcelonę
Złota Piłka 2025
Złota Piłka 2025: Oficjalne wyniki miejsca 11-30
Juventus - Borussia Dortmund
Wymiana ciosów w meczu Juventus – Borussia. Osiem goli w Turynie [WIDEO]