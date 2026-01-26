Borussia Dortmund może stracić gwiazdę. Zawodnik zdecyduje latem

Cal Sport Media / Alamy Na zdjęciu: Niko Kovac

Nico Schlotterbeck wstrzymuje decyzję o przyszłości w Dortmundzie

Borussia Dortmund odniosła trzy zwycięstwa z rzędu w 1. Bundeslidze, a szczególne wrażenie zrobiła wyjazdowa wygrana z Unionem Berlin (3:0) w 19. kolejce. W 53. minucie na listę strzelców wpisał się Nico Schlotterbeck. Dla niemieckiego obrońcy było to trzecie ligowe trafienie w tym sezonie w 15 występach. Do tego dorobku dorzucił także dwie asysty.

26-latek ma kontrakt z Borussią obowiązujący do czerwca 2027 roku. Od dłuższego czasu znajduje się na radarze Realu Madryt oraz Bayernu Monachium, które planują w letnim oknie transferowym pozyskać stopera. Według „Sky Sports” trwają rozmowy między przedstawicielami Schlotterbecka a władzami Borussii dotyczące przedłużenia kontraktu.

Sam zawodnik zaznacza, że decyzja nie jest łatwa. Po ostatnim meczu w Berlinie potwierdził, że przy podejmowaniu decyzji kieruje się intuicją i zamierza skonsultować się z najbliższą rodziną. – Latem usiądę z tatą i bratem Kevinem i podejmę decyzję. Nie wiem jeszcze, jak to się skończy – dodał.

Obrońca to 22-krotny reprezentant Niemiec i liczy na powołanie na tegoroczne mistrzostwa świata, które odbędą się w USA, Kanadzie i Meksyku. Jego forma w Dortmundzie może odegrać kluczową rolę w jego wyjeździe na turniej. Schlotterbeck reprezentuje barwy BVB od 2022 roku. Wcześniej był związany m.in. z Freiburgiem i Unionem Berlin.