Bolonia nie sprzeda napastnika Czerwonym Diabłom

PressFocus Na zdjęciu: Marco Arnautović

Pogoń Manchesteru United za Marko Arnautoviciem bardzo szybko natrafiła na przeszkodę po tym, jak dyrektor sportowy Bolonii, Marco Di Vaio, stwierdził, że nie ma zamiaru sprzedawać swojego napastnika.

Manchster United musi poszukać wzmocnień w ofensywie

W ostatnim czasie Czerwone Diabły zainteresowały się Marko Anautoviciem

Bolonie nie jest jednak zainteresowana sprzedażą swojej gwiazdy

Manchester United ma problem w ofensywie

Manchester United był mocno powiązany z 33-latkiem w ciągu ostatnich kilku dni, ponieważ Erik ten Hag chciałby mieć znacznie więcej opcji w ofensywie. Anthony Martial doznał kontuzji, która wykluczyła go na początku sezonu, podczas gdy Cristiano Ronaldo nadal naciska na odejście od klubu. Z Old Trafford pożegnał się już Edinson Cavani, a w kadrze pozostał w zasadzie tylko Marcus Rashford i Bruno Fernandes, który jednak bardziej traktowany jest w roli ofensywnego pomocnika aniżeli fałszywej dziewiątki.

Arnautović, który wcześniej grał w Premier League w barwach Stoke City i West Ham, mógłby zapewnić Manchesterowi United tak potrzebną głębię składu, gdyby tylko Bolonia zgodziła się na transfer swojej gwiazdy. Jednak na te spekulacje bardzo szybko zareagował Marco Di Vaio.

– To nie jest kwestia pieniędzy. Marko jest dla nas bezcenny za to, co reprezentuje z technicznego punktu widzenia oraz także za to, co daje naszemu klubowi w wielu innych aspektach. Chcemy nadal kontynuować z nim współpracę i wierzymy, że może być ona jeszcze bardziej owocna niż dotychczas – powiedział dyrektor sportowy Bolonii.

– Dużo się mówi o naszych zawodnikach, ale powtórzę, że jesteśmy przekonani, że zatrzymamy Marco w naszym klubie. Jest centralną postacią naszego projektu. Fakt, że zespół taki jak Manchester United interesuje się naszym zawodnikiem sprawia, że ​​jesteśmy dumni – dodał.

