Boca Juniors oficjalnie potwierdziło transfer bramkarza Sergio Romero. 35-letni zawodnik podpisał kontrakt do grudnia 2024 roku.

Sergio Romero podpisał kontrakt z Boca Juniors

Gracz związał się kontraktem do grudnia 2024 roku

Romero ma na swoim koncie triumf w Lidze Europy z Manchesterem United

Sergio Romero podjął nowe wyzwanie

Sergio Romero swoją karierę rozpoczynał w argentyńskim Racing Club, skąd trafił do AZ Alkmaar. Między 2011 a 2015 rokiem gracz występował w Sampdorii oraz Moncaco zanim przeniósł się na Old Trafford dołączając do Manchesteru United. W Premier Leaue występował do lipca 2021 roku. Później po kilku miesiącach bez klubu w październiku ubiegłego roku podpisał kontrakt z Venezią, skąd trafił do Boca Juniors.

Mimo, że w Manchesterze United nie dostawał zbyt wiele szans na grę, bo łącznie wystąpił przez sześć lat w 61 spotkaniach, Romero wygrał z Czerwonymi Diabłami kilka trofeów. Na swoim koncie ma Puchar Angli, Puchar Ligi Angielskiej czy triumf w Lidze Europy.

Wbrew informacją przekazywanym przez Fabrizio Romano o podpisanym kontrakcie do czerwca przyszłego roku, klub poinformował, że Sergio Romero podpisał umowę do grudnia 2024 roku.

Official. Former Manchester United goalkeeper Sergio Romero joins Boca Juniors on free transfer. 🚨🟡🔵 #BocaJuniors



Romero signs with Boca until June 2023. pic.twitter.com/UzxVcIweRA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2022

– Rozmawiając o tym z moją żoną w domu, zdecydowaliśmy, że to bardzo dobra okazja, aby być częścią tego klubu, zatrzymać się w Boca i dołożyć swoją cegiełkę do historii tego klubu. To była jedna z najlepszych decyzji mojego życia. Trafiłem do największego klubu w Argentynie – powiedział Sergio Romero po podpisaniu kontraktu.

