Trevoh Chalobah przedłużył kontrakt z Chelsea do 30 czerwca 2028 roku. Co ciekawe, środkowy obrońca wzbudzał zainteresowanie włoskich klubów. Trevoh Chalobah zostaje w Chelsea Stoper tym samym nie trafi do Serie A Jego nowa umowa z “The Blues” jest ważna do 2028 roku Chelsea przedłużyła kontrakt młodego defensora Chelsea za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej

