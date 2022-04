Pressfocus Na zdjęciu: Arnaut Danjuma

Arnaut Danjuma zwrócił uwagę gigantów. Wszystko za sprawą dobrych występów po transferze do Villarreal. Gol 25-latka zapewnił ostatnio zwycięstwo nad Bayernem w Lidze Mistrzów, co nie uszło uwadze działaczom Man Utd. Według The Sun, skauci Czerwonych Diabłów będą obserwować skrzydłowego do końca sezonu.

Arnaut Danjuma wzbudził spore zainteresowanie na rynku transferowym

Holender odnalazł się w układance Emery’ego, co potwierdzają jego statystyki

Skauci Man Utd będą obserwować 25-latka do końca obecnego sezonu

Danjuma rośnie w siłę

Arnaut Danjuma przygodę z profesjonalną piłką zaczynał w PSV. Nigdy jednak nie przebił się do pierwszego zespołu. Na chwilę wrócił do ojczyzny, gdzie reprezentował barwy FC Brugge. Tam też niewiele szło po jego myśli, ale z pomocą przyszedł Bournemouth. Sezon 2020/21 w wykonaniu skrzydłowego był już kluczowy dla dalszego rozwoju kariery.

Wówczas Holender zakończył rozgrywki na zapleczu Premier League z 17 golami i ośmioma asystami w 37 występach. Dzięki temu, wywalczył transfer do Villarreal. Pod wodzą Unaia Emery’ego również radzi sobie całkiem nieźle. Wydawać się mogło, że przeskok pomiędzy Championship a La Liga, trudno będzie zniwelować od tak. Danjuma udowodnił, że wszystko jest możliwe, czego dowodem jest chociażby jego cenna bramka w ostatnim meczu z Bayernem (1:0).

Niespodzianka! Villarreal prowadzi z Bayernem Monachium – Arnaut Danjuma z golem już w 8. minucie spotkania #UCL #ChampionsLeague pic.twitter.com/qPmN5cy9zI — Polsat Sport (@polsatsport) April 6, 2022

Kapitalna gra w ćwierćfinale Ligi Mistrzów to tylko wierzchołek jego dokonań. Danjuma strzelił dotychczas najwięcej goli dla Villarreal na arenie międzynarodowej. Na hiszpańskim podwórku stara się pokazywać jak z najlepszej strony, natomiast od jesieni zainkasował 14 trafień i 4 asysty we wszystkich rozgrywkach.

Szybki powrót do Anglii?

Według The Sun, skauci Man Utd są w drodze do Hiszpanii, gdzie będą uważnie przyglądać się Danjumie. Holender jest związany kontraktem do 2026 r., stąd Villarreal nie myśli o jego sprzedaży.

W przypadku wyeliminowania Bayernu, piłkarz może uznać, że na razie nie potrzebuje zmiany otoczenia. Wraz z Żółtą łodzią podwodną płynie właściwym kursem i na razie nie planuje powrotu do Anglii.

Wciąż nie ma pewności, kto przejmie stery na Old Trafford po Ralfie Rangnicku. Obecnie największe szanse daje się Erikowi ten Hagowi, który już zaczął konstruować własną listę życzeń.

Arnaut Danjuma to przecież rodak utytułowanego szkoleniowca, co może mieć znaczący wpływ podczas ewentualnych negocjacji. Z drugiej strony w kadrze Czerwonych Diabłów roi się od zawodników ofensywnych, dlatego dopiero letnie wietrzenie szatni, zapewni regularne występy 25-latkowi w barwach Man Utd.

