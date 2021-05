Edinson Cavani ma kontrakt ważny z Manchesterem United do końca czerwca tego roku. Co prawda w umowie jest zawarta klauzula, umożliwiająca przedłużenie jej o kolejne 12 miesięcy. Niemniej muszą się na to zgodzić obie strony i tutaj pojawia się kłopot.

El Matador stęskniony za klimatem Ameryki Południowej

Edinson Cavani ostatnio zaliczył fenomenalnym występ przeciwko Romie w 1/2 finału Ligi Europy. Urugwajczyk zdobył dwie bramki, a ponadto zaliczył asystę. Nie dziwi zatem, że sternicy Czerwonych Diabłów są zdecydowani, aby zatrzymać piłkarza w klubie na dłużej. Cavani nie jest do końca przekonany do tego.

Portal Ole.com podaje, że Urugwajczyk wkrótce powinien ogłosić swoją decyzją. Zawodnik zastanawia się między kontynuowaniem kariery w klubie z Old Trafford a dołączeniem do Boca Juniors.

Przez dużą część sezonu Cavani nie należał do kluczowych postaci Ole Gunnara Solskjaera. Tuż po dołączeniu do klubu zawodnik musiał udać się na kwarantannę. Później, gdy już zaczął grać, to po jednym z niefortunnych wpisów w mediach społecznościowych został zawieszony.

Ostatnio jednak karta piłkarzowi się odwróciła. Cavani w ostatnich pięciu występach zdobył cztery bramki, a ponadto zaliczył dwa kluczowe podania i realne stało się, że zawodnik może spędzić kolejny sezon w Man Utd. 34-latek otrzymał jednak konkretną propozycję od Boca Juniors i pojawiła się niepewność w sprawie przyszłości Matadora.

– Cavani decyzję powinien ogłosić wkrótce. Nie wiadomo, jaki czas na ostateczną wiadomość dali mu działacze Boca. W każdym razie aktualnie jest to analizowane – powiedziała jedna z osób z otoczenia piłkarza, chcąca pozostać anonimową, cytowana przez portal Ole.com.

Nie tylko Boca i Man Utd zabiegają o Urugwajczyka

W tej historii nie ma wielkich tajemnic. Cavani zagra w tej ekipie, którą podpowie mu serce. Nie jest tajemnicą, że zawodnik chciałby wrócić do Ameryki Południowej, aby być bliżej rodziny, ale też odzyskać radość z gry dla kibiców w gorącym kibicowsko regionie. Przypomnijmy, że doświadczony napastnik, zanim trafił do Europy, to rozegrał tylko 25 meczów w szeregach Danubio. W piłkarskim CV zawodnika widnieją takie kluby jak: Palermo, Napoli, PSG i od zeszłego roku Man Utd.

Ciekawe jest natomiast to, że nie tylko klub z Old Trafford i Boca Juniors chcą mieć Cavaniego u siebie. Zwolennikiem transferu z udziałem piłkarza jest też trener Atletico Madryt Diego Simeone.

Manchester United Liverpool FC 2.81 3.53 2.58 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 1. maja 2021 10:20 .

Tekst zawiera treści reklamowe | +18 | Obowiązuje regulamin