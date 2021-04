Edinson Cavani był jednym z bohaterów czwartkowego meczu, w którym Manchester United pokonał na swoim stadionie Romę 6:2. Urugwajczyk zdobył dwie bramki, a ponadto zaliczył asystę. Angielska ekipa jest zatem jedną nogą w finale rozgrywek, który odbędzie się w Gdańsku. Nic zatem dziwnego, że opiekun Czerwonych Diabłów przekonywał, że chce, aby Urugwajczyk pozostał na dłużej w jego zespole.

Cavani katem Giallorossich

Edinson Cavani i jego przyszłość w Man Utd to w ostatnim czasie duża niewiadoma. 34-latek ma kontrakt ważny tylko do końca czerwca. Niemniej w jego umowie zapisana jest zapisana opcja przedłużenia o dodatkowe 12 miesięcy.

Okazuje się jednak, że doświadczony napastnik nie jest zdecydowany na kontynuowanie kariery w Anglii po trudnym pierwszym roku w szeregach ekipy z Old Trafford. Cavani w trakcie pobytu w Man Utd musiał przejść kwarantannę zaraz po tym, jak dołączył do angielskiej ekipy. Później został natomiast zdyskwalifikowany na trzy mecze za kontrowersyjny wpis w mediach społecznościowych.

Wiadomo, że chętne na pozyskanie zawodnika jest Boca Juniors. Pojawiały się też głosy, że Napoli również może być zainteresowane odzyskaniem swojego byłego piłkarza. Tymczasem menedżer Man Utd przyznał po czwartkowym starciu, że robi, co w jego mocy, aby przekonać napastnika do pozostania w klubie.

Urugwajczyk świadomy stanowiska trenera

– On doskonale wie, czego chcę. Edinson wie, że chciałbym, aby został z nami – mówił le Gunnar Solskjaer cytowany przez BBC.

– Edinson jest czymś więcej niż tylko łowcą bramek. Nadrabia stracony czas i jestem zachwycony jego aktualną dyspozycją. Miejmy nadzieję, że zobaczymy go tutaj w kolejnym sezonie. Robię, co w mojej mocy. Obiecałem mu, że Old Trafford to inne miejsce z kibicami – kontynyował Norweg.

– Musi spróbować się przekonać do życia w naszym klubie i Manchesterze, bo to fantastyczne miejsce do życia – podsumował opiekun Czerwonych Diabłów.

W tym sezonie Cavani wystąpił łącznie w 33 spotkaniach, notując w nich 12 bramek i 5 asyst. Okazję na poprawę dorobku piłkarz będzie miał już w weekend, gdy Man Utd w Derbach Anglii zmierzy się z Liverpoolem.

