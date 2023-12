Radosław Jóźwiak / Cyfrasport / Newspix.pl Na zdjęciu: Aleksander Bobek

Kamil Grabara latem zamieni Kopenhagę na Wolfsburg

Duńska drużyna w związku z tym może sięgnąć po kolejnego polskiego golkipera

Klubowi z Parken ponoć w oko wpadł Aleksander Bobek

Aleksander Bobek na celowniku Kopenhagi

Kamil Grabara w letnim okienku transferowym za 13,5 miliona euro przejdzie z Kopenhagi do Wolfsburga. Dlatego duński klub musi zacząć się rozglądać za jego następcę. Wygląda na to, że klub z Parken upodobał sobie polskich bramkarzy.

Jak czytamy na portalu “Tipsbladet.dk”, uczestnik 1/8 finału Ligi Mistrzów w swoim notesie ma Aleksandra Bobka z ŁKS-u Łódź. 19-letni golkiper Rycerzy Wiosny uchodzi za bardzo duży talent, a media łączyły go również m.in. z Juventusem.

– Nie mam wątpliwości, że on ma potencjał, aby w przyszłości grać w wielkim klubie. Jeśli miałbym go porównać z Kamilem Grabarą, to powiedziałbym, że Aleksander Bobek posiada jeszcze lepsze warunki fizyczne. FC Kopenhaga jest jednym z kilku zespołów, które obecnie go obserwują – ujawnił dyrektor sportowy ŁKS-u Łódź, Janusz Dziedzic.