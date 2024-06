Gabriel Paulista latem na zasadzie wolnego transferu dołączy do nowego klubu. Piłkarz dotychczas występujący w Atletico Madryt najpewniej trafi do Besiktasu Stambuł - podaje Fabrizio Romano.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Gabriel Paulista

Gabriel Paulista dogadany z Besiktasem Stambuł

Umowa Gabriela Paulisty z Atletico Madryt obowiązuje tylko do 30 czerwca 2024 roku. Wiadomo już, że kontrakt między stronami nie zostanie przedłużony, dlatego środkowy obrońca będzie mógł dołączyć do nowego klubu na zasadzie wolnego transferu. Wszystko wskazuje na to, iż 33-letni stoper swoją karierę będzie kontynuował w lidze tureckiej. Jak ujawnił Fabrizio Romano, doświadczony defensor jest bowiem o krok od przeprowadzki do Besiktasu Stambuł.

Brazylijczyk podobno przeszedł już testy medyczne, po których podpisał umowę z Czarnymi Orłami. Gabriel Paulista na mocy kontraktu z Besiktasem Stambuł będzie zarabiał 2 miliony euro rocznie. W najbliższych godzinach możemy więc spodziewać się oficjalnego komunikatu w tej sprawie. Urodzony w Sao Paulo zawodnik po siedmiu latach spędzonych na Półwyspie Iberyjskim opuści zatem Hiszpanię.

Mierzący 187 centymetrów wzrostu środkowy obrońca występował w barwach zespołu Rojiblancos od stycznia 2024 roku. Zdecydowanie więcej czasu spędził w Valencii (2017-2024). Gabriel Paulista w koszulce popularnych Nietoperzy rozegrał łącznie 220 meczów, strzelił 8 goli i zaliczył 5 asyst. Urodzony w Sao Paulo stoper w swoim piłkarskim CV posiada również między innymi Arsenal czy Villarreal. Fachowy portal “Transfermarkt” wycenia go na około 2 miliony euro.