FC Porto nadchodzącego lata może spodziewać się ofert za swojego napastnika, Evanilsona. Do wyścigu o podpis Brazylijczyka mają stanąć trzej giganci - przekazała gazeta Jornal De Noticias.

Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Evanilson

Evanilson może wylądować w Premier League

Evanilson błyszczał w barwach FC Porto w zakończonym sezonie 2023/2024. Bilans napastnika z Brazylii we wszystkich rozgrywkach to 42 mecze, 25 goli i 7 asyst. Smoki już podczas najbliższego letniego okienka transferowego mogą stracić 24-latka, ponieważ jego doskonała postawa przykuła uwagę lepszych klubów. Według najnowszych informacji przekazanych przez portugalski dziennik “Jornal De Noticias” urodzony w Fortalezie piłkarz może przeprowadzić się do Premier League.

Do walki o podpis skutecznego snajpera stanąć bowiem mają takie drużyny jak Manchester United, Chelsea oraz Tottenham Hotspur. Wymienione ekipy łączy fakt, że każda z nich potrzebuje wzmocnienia linii ataku, a Evanilson z FC Porto wydaje się bardzo ciekawą opcją. Świeżo upieczony reprezentant Brazylii z powodzeniem występuje w zespole Smoków od września 2020 roku, kiedy przeprowadził się na Estadio do Dragao za niespełna 9 milionów euro z rodzimego Tombense.

Kontrakt Evanilsona z FC Porto obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku, co stawia portugalski klub w niezłej pozycji negocjacyjnej. Wychowanek Fluminense z dobrej strony pokazał się w poprzedniej edycji Ligi Mistrzów – na boiskach Champions League udało mu się zdobyć 4 bramki i zanotować 1 asystę, a jego drużyna odpadła na etapie 1/8 finału po porażce z Arsenalem w konkursie rzutów karnych.

Portal “Transfermarkt” wycenia Evanilsona na około 35 milionów euro, choć Smoki mogą zarobić więcej.