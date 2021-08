Bernardo Silva chce opuścić Manchester City, o czym na konferencji prasowej poinformował Pep Guardiola. Pozyskaniem Portugalczyka zainteresowanych jest kilka klubów, w tym jeden z Premier League.

Bernardo Silva tego lata może zmienić barwy klubowe

Pozyskaniem Portugalczyka zainteresowanych jest kilka świetnych drużyn

26-latek może także pozostać w Premier League

Arsenal dokona hitowego wzmocnienia?

W czwartek Manchesterer City zaprezentował najdroższego gracza w historii Premier League. Jest nim Jack Grealish, który trafił na Etihad Stadium z Aston Villi za 117 milionów euro. Niewykluczone, że nowy rekord zostanie ustanowiony jeszcze tego lata. Obywatele zamierzają bowiem sprowadzić Harry’ego Kane’a. Do tego potrzebują jednak zgody Tottenhamu oraz sporej sumy pieniędzy, która przekona londyńczyków do sprzedaży swojego lidera.

Na konto aktualnych mistrzów Anglii wpłynęło w tym oknie transferowym już kilkadziesiąt milionów funtów, o czym poinformował Pep Guardiola. Niewykluczone, że suma ta jeszcze wzrośnie.

– Bernardo Silva rzeczywiście chce odejść, ale to nie jedyny nasz gracz, który może latem zmienić klub. W podobnej sytuacji jest jeszcze dwóch lub trzech innych zawodników. Kiedy rzeczywiście pojawią się za ich oferty, to na pewno usiądziemy do rozmów. Nie zgodzimy się jednak na pierwszą lepszą propozycję – rzekł opiekun Manchesteru City.

Pozyskaniem Portugalczyka zainteresowane jest kilka klubów. Potencjalny kierunek przenosin 26-latka to między innymi Atletico Madryt. Niewykluczone jednak, że zawodnik pozostanie w Premier League. Silva może bowiem trafić do Arsenalu. Londyńczycy poszukują ofensywnego pomocnika, gdyż mało prawdopodobny jest powrót Martina Odegaarda do Anglii. Portugalczyk może grać na obu skrzydłach oraz za plecami napastnika. Poradzi sobie także jako nieco głębiej ustawiony pomocnik.

26-latek ma dobre relacje z opiekunem Kanonierów. Silva i Arteta współpracowali ze sobą gdy Hiszpan był asystentem Guardioli w Manchesterze City. Obywatele w 2017 roku wydali na Portugalczyka 50 milionów euro. Portal Transfermarkt wycenia Silvę na 70 milionów euro.

