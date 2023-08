Tuttosport przekazuje nowe informacje w sprawie potencjalnego transferu Domenico Berardiego do Juventusu. Włoski napastnik ma wymuszać na władzach Sassuolo negocjacje ze Starą Damą i trenuje osobno.

IMAGO / Fabrizio Andrea Bertani Na zdjęciu: Domenico Berardi

Wciąż trwa saga z udziałem Berardiego

Mimo zerwanych negocjacji przez Sassuolo transfer nie upadł

Odejście z klubu wymusza włoski napastnik

Berardi jednak trafi do Juventusu?

W ostatnich dniach wiele napisano na temat możliwego transferu Domenico Berardiego do Juventusu. Ostatecznie temat miał zostać zamknięty, ponieważ Sassuolo zerwało negocjacje z powodu braku odpowiedzi Starej Damy na ich żądania w wyznaczonym terminie. Inaczej mówiąc, Neroverdi oczekiwali szybkiej finalizacji rozmów, a Bianconeri potrzebowali nieco więcej czasu.

Jednak Tuttosport uważa, że temat wcale nie jest zamknięty. Berardi ma wymuszać na władzach klubu możliwość transferu do Juventusu i czeka na pozytywne zakończenie rozmów obu klubów. Włoch nie wystąpił w meczu 1. kolejki Serie A z Atalantą. Co więcej, nie było go nawet na ławce rezerwowych, a napastnik wciąż na własne żądanie trenują z grupą piłkarzy, mających niebawem opuścić Sassuolo.

Juventus natomiast pomimo reakcji Sassuolo jest otwarty na dalsze negocjacje. W klubie mają przekonanie, że to może być najważniejszy ruch tego okienka transferowego i z dużym spokojem podchodzą do całej sytuacji.

