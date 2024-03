IMAGO / pepphoto Na zdjęciu: Xabi Alonso

Dokonania Xabiego Alonso w tym sezonie są wręcz niewiarygodne

Hiszpan może przebierać w ofertach od gigantów. Jedna napłynie z Liverpoolu

Rafa Benitez ostrzega jednak rodaka przed przyjęciem tej propozycji

“Ma potencjał na świetnego menedżera, ale czy będzie to robił przez pięć lub dziesięć lat?”

Xabi Alonso to obecnie najgłośniejsze nazwisko trenerskie na świecie. Trudno się zresztą temu dziwić. Jego Bayer Leverkusen pozostaje jedyną niepokonaną drużyną we wszystkich pięciu najsilniejszych ligach. Dodając do tego fakt, iż Aptekarze nie zaznali smaku porażki również w rozgrywkach pucharowych, osiągnięcie to rośnie do jeszcze większych rozmiarów.

Hiszpan trafił na dobry moment. Latem zwolnią się miejsca, między innymi, na ławkach Liverpoolu FC i Bayernu Monachium.

Przed tak gwałtownym krokiem przestrzega Alonso jego były szkoleniowiec, a jednocześnie zdobywca Ligi Mistrzów z The Reds.

– To wielkie nazwisko, dobry profesjonalista, dobry, inteligentny facet. Rozumiem jego kandydaturę. Pracował w akademii, a następnie w drugiej drużynie Realu Sociedad. To daje ci pewne doświadczenie. Po tym wyruszył do Niemiec. To niełatwe, by osiągać sukces za granicą, więc dobrze się sprawił. Ma potencjał, by być świetnym menedżerem, a jeśli będzie miał dobrych graczy, będzie dalej osiągał sukcesy. Ale czy jest w stanie robić to przez pięć czy dziesięć lat? Nie wiem. Może trafić do jakiegokolwiek topowego klubu, ale tam będą oczekiwać tytułów. A jeśli skończysz drugi, może i po świetnym sezonie, ludzie powiedzą, że poniósł porażkę – powiedział Rafa Benitez.

Bayer Leverkusen kontynuuje walkę o mistrzostwo Bundesligi. W najbliższą niedzielę Aptekarze zmierzą się na wyjeździe z FC Koeln.

