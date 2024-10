Borussia przejmie zawodnika Chelsea? Jest na wylocie z Londynu

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Nuri Sahin - trener Borussii Dortmund

Ben Chilwell trafi na Signal Iduna Park?

Ben Chilwell nie ma szans na regularne występy w Chelsea, której szkoleniowcem od kilku miesięcy jest Enzo Maresca. Włoski szkoleniowiec już przed obecnym sezonem zakomunikował 27-latkowi, ze nie może liczyć na wiele minut w jego drużynie. 21-krotny reprezentanta Anglii mimo to pozostał na Stamford Bridge. Według najnowszych informacji mediów boczny defensor opuści Londyn w styczniowym okienku.

Jak donosi Patrick Berger na antenie stacji telewizyjnej “Sky Sports”, jedną z opcji dla lewego obrońcy jest przeprowadzka do Borussii Dortmund. Co więcej, Ben Chilwell został zaoferowany niemieckiemu klubowi już w ostatnim letnim oknie transferowym, ale wówczas nie doszło do zawarcia umowy. Zdaniem wspomnianego dziennikarza temat przenosin zawodnika na Signal Iduna Park może jednak wrócić za kilka miesięcy.

Ben Chilwell występuje w barwach Chelsea od sierpnia 2020 roku, gdy trafił na Stamford Bridge za ponad 50 milionów euro z Leicester City, w koszulce którego w kampanii 2015/2016 wygrał mistrzostwo Premier League. Kontrakt bocznego defensora z Niebieskimi obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku. Fachowy portal “Transfermarkt” szacuje aktualną wartość rynkową doświadczonego Anglika na kwotę oscylującą w granicach 22 mln euro.

Warto dodać, że 27-letni wahadłowy jest łączony również z takimi drużynami jak West Ham United, Fulham oraz Brentford. Zatem niewykluczone, że Ben Chilwell ostatecznie zostanie w Premier League. W grę wchodzi zarówno transfer definitywny, jak i wypożyczenie.