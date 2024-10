ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Nuri Sahin

Nuri Sahin: Arda Guler jest dla mnie jak młodszy brat

We wtorkowy wieczór dojdzie w Lidze Mistrzów do niezwykle ciekawego starcia. Real Madryt przed własną publicznością zmierzy się z Borussią Dortmund. Będzie to wielki rewanż za ostatni finał Champions League. Wówczas trofeum powędrowała do dorobku „Królewskich”, którzy pokonali niemiecki zespół rezultatem 2:0.

Oglądaj skróty meczów Bundesligi

Na przedmeczowej konferencji prasowej Nuri Sahin poruszył temat m.in. Ardy Gulera. Szkoleniowiec Borussii Dortmund wyjawił, że ma bliskie relacje z zawodnikiem Realu Madryt. Trener zdradził, że traktuje Turka jak młodszego brata i bardzo dużo ze sobą rozmawiają.

– Arda Guler? Mam o nim bardzo dobre zdanie. Mam nadzieję, że wygra wiele tytułów z Realem i reprezentacją Turcji. W Realu Madryt wszyscy walczą o minuty, również Arda. Dobrze sobie radzi, strzela decydujące gole. Jest dla mnie jak młodszy brat, bo dużo rozmawiamy. Liczę, że w przyszłości osiągnie wielkie rzeczy – powiedział Nuri Sahin, cytowany przez serwis „realmadryt.pl”.

Arda Guler w obecnym sezonie nie imponuje formą. Utalentowany Turek ma na koncie 10 rozegranych meczów. 19-latek nie zdołał wpisać się na listę strzelców, ani zaliczyć asysty. Bardzo możliwe, że wychowanek Fenerbahce rozpocznie mecz z Borussią Dortmund w wyjściowym składzie.