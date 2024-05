Będzie zwrot w sprawie gwiazdy Bayeru? Real z jasnym planem

fot. Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Real Madryt przed wyzwaniem znalezienia następcy Toni Kroosa

Real Madryt jest w trakcie przygotowań do finału Ligi Mistrzów, który będzie miał miejsce już w sobotę. Tymczasem w mediach nie brakuje informacji o planach na przyszłość Los Blancos. Ciekawymi wieściami podzielił się serwis Defensa Central. W kontekście opcji transferowych Realu nie brakuje spekulacji dotyczących Floriana Wirtza. W ostatnim czasie mistrzem Bundesligi interesuje się kilka klubów, w tym także mistrzowie La Liga. Wiadomo w każdym razie, że głównymi celami Królewskich na najbliższe lato są Kylian Mbappe oraz Alphonso Davies.

Po tym, jak zaskakującą decyzję ogłosił Toni Kroos, to siłą rzeczy pojawił się w mediach temat, kto może zastąpić Niemca. Wiadomo, że na celowniku Realu był Florian Wirtz. Niemniej to miała być koncepcja na 2025 roku. Ostatnie decyzje według niektórych opinii mogą jednak przyspieszyć tempo prac w sprawie pozyskania zawodnika. Tym bardziej że graczem poważnie interesuje się też Manchester city. Chociaż Defensa Centra daje do zrozumienia, że tego typu transfer do Realu nie nastąpi wcześniej niż za 12 miesięcy, a może nawet jeszcze rok później.

Wirtz wystąpił w trakcie kampanii 2023/2024 wystąpił łącznie w 49 spotkaniach, notując w nich 18 trafień i 20 asyst. Aktualny kontrakt Niemca obowiązuje do końca czerwca 2027 roku. Rynkowa wartość Wirtza już dzisiaj wynosi natomiast 110 milionów euro. Mimo młodego wieku piłkarz ma już na swoim koncie 16 występów w drużynie narodowej.

