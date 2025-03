Bayern szuka zmiennika Kane’a. Zagięli parol na objawienie Bundesligi

HMB Media / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Jonatan Burkardt łączony z transferem do Bayernu Monachium

Bayern Monachium nie ma zbyt dużej głębi składu jeśli chodzi o pozycję napastnika. W roli dziewiątki pierwszoplanową rolę odgrywa Harry Kane. Reprezentant Anglii ze swoich obowiązków wywiązuje się w sposób fantastyczny, strzelając w tym sezonie 32 gole w 37 meczach.

W Bawarii coraz częściej mówi się, że latem priorytetem będzie transfer zmiennika 31-latka. Nowy snajper miałby odciążyć Kane’a w mniej ważnych meczach, a także zastąpić go w przypadku ewentualnej kontuzji. Die Roten rozpoczęli poszukiwania piłkarza o profilu pasującym do taktyki Vincenta Kompany’ego. Daleko szukać nie musieli, ponieważ ich uwagę przykuł napastnik z Bundesligi.

Oglądaj skróty meczów Bundesligi

Jak poinformował Florian Plettenberg na listę życzeń Bayernu trafił Jonathan Burkardt. 24-latek od początku kariery zakłada koszulkę FSV Mainz. W bieżących rozgrywkach nastąpiła eksplozja talentu piłkarza, czego dowodem jest aż 15 bramek w 22 meczach.

Forma na ligowych boiskach przełożyła się na debiutanckie powołanie do reprezentacji Niemiec. Burkardt w drużynie narodowej zadebiutował w październiku ubiegłego roku podczas Ligi Narodów. Talent napastnika dostrzegł nie tylko Julian Nagelsmann i Bayern Monachium. Wśród drużyn zainteresowanych transferem młodego piłkarza wymienia się Bayer Leverkusen i Eintracht Frankfurt.

Mainz ma nadzieje, że Burkardt zostanie w klubie, gdzie ma ważny kontrakt do 2027 roku. Przekonać go do tego może awans do Ligi Mistrzów, ponieważ jego zespół zajmuje 3. miejsce w Bundeslidze na osiem spotkań do końca sezonu.