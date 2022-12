fot. PressFocus Na zdjęciu: Benjamin Pavard

Benjamin Pavard nie widzi możliwości dalszej współpracy z Bayernem Monachium. Niemiecki gigant jest gotowy sprzedać go za około 15 milionów euro. Zainteresowanie transferem wykazuje FC Barcelona.

Benjamin Pavard nie jest zadowolony ze swojej sytuacji w Bayernie Monachium

Francuz rozważa opuszczenie Niemiec już zimą

Nad przeprowadzeniem transferu myśli FC Barcelona

Bayern sprzeda obrońcę do FC Barcelony?

Benjamin Pavard znalazł się w trudnym momencie swojej kariery. Idealnie obrazują to zakończone już mistrzostwa świata w Katarze, w trakcie których zagrał tylko w jednym spotkaniu. Wcześniej był dla reprezentacji Francji niekwestionowanym numerem jeden na boku obrony.

Problemy nie omijają 26-latka również w Bayernie Monachium. Nie jest on bowiem zadowolony ze swojej roli w zespole. Regularnie gra w pierwszym składzie, natomiast jego priorytetem są występy na środku defensywy. Mistrzowie Niemiec mają tam ogromną konkurencję, dlatego stawiają na Pavarda na niechcianej pozycji.

Obecny kontrakt Francuza obowiązuje do połowy 2024 roku. Nie widzi on w tej chwili możliwości kontynuowania współpracy, dlatego Bayern Monachium może być zmuszony do sprzedaży już w trakcie zimowego okienka transferowego. “Sport” przekonuje, że Bawarczycy zaakceptują ofertę w wysokości 15 milionów euro.

Nie brakuje klubów zainteresowanych pozyskaniem Pavarda. Wcześniej donoszono o możliwej przeprowadzce do Chelsea, natomiast w tej chwili na swojej liście życzeń ma go FC Barcelona. Problem stanowi fakt, że tam również miałby występować na prawej stronie defensywy.

Zobacz również: