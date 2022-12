fot. PressFocus Na zdjęciu: Zinedine Zidane

Reprezentacja Brazylii szuka nowego selekcjonera. “L’Equipe” informuje, że jednym z kandydatów stał się Zinedine Zidane, który liczył wcześniej na pracę z kadrą Francji.

Zidane obejmie czołową kadrę świata?

Reprezentacja Brazylii była faworytem do wygrania mistrzostw świata w Katarze. Mając na uwadze jej ogromny potencjał ofensywny, nie było to dla nikogo zaskoczenie. Brazylijczycy nie mieli większych problemów, aby przebrnąć przez fazę grupową, a w 1/8 finału rozprawili się z Koreą Południową. Ich sytuacja znacząco skomplikowała się w ćwierćfinale z Chorwacją, który przegrali po serii rzutów karnych.

Ten wynik traktowany jest jak prawdziwy blamaż. Po zakończonym mundialu z kadrą pożegnał się Tite, który był selekcjonerem od 2016 roku. Aktualnie trwają poszukiwania jego następcy, a media łączą z zespołem z Ameryki Południowej najlepszych trenerów na świecie.

Jednym z kandydatów stał się Zinedine Zidane, który od połowy 2021 roku nie jest związany z żadnym pracodawcą. Co ciekawe, jeszcze do niedawna typowano go jako następcę Didiera Deschampsa w reprezentacji Francji. Awans do finału sprawił, że 54-latek najprawdopodobniej wciąż będzie selekcjonerem “Trójkolorowych”, a Zidane pozostanie na lodzie.

Jeśli tak postanowi francuska federacja, legendarny pomocnik będzie rozglądał się za innymi możliwościami. Jedną z nich ma być właśnie kadra Brazylii. Niewykluczone, że Zidane nastawi się wówczas na powrót do piłki klubowej.

