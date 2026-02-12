Bayern wraca po napastnika. Kosztował 75 mln euro, zastąpi Kane’a?

Bayern Monachium latem zabiegał o napastnika, który docelowo zastąpi Harry’ego Kane’a. Na liście życzeń był Nick Woltemade, ale ten trafił ostatecznie do Premier League. Bawarczycy znów są z nim łączeni.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Woltemade znów na celowniku Bayernu. Tym razem się uda?

Bayern Monachium podczas letniego okienka mocno zabiegał o Nicka Woltemade. Zawodnik był zdeterminowany, aby wylądować właśnie na Allianz Arena. Wydawało się, że ten ruch jest już przesądzony, ale wymagania finansowe Stuttgartu okazały się zbyt dużą przeszkodą. Do gry weszli więc Anglicy, a dokładniej Newcastle United, które przelicytowało Bawarczyków. Woltemade przeniósł się do Premier League, a Stuttgart na jego sprzedaży zarobiło 75 milionów euro.

Po zaledwie kilku miesiącach przyszłość Woltemade na Wyspach Brytyjskich stoi pod znakiem zapytania. Jego przygoda z Newcastle United zaczęła się imponująco, ale ostatnie tygodnie są już znacznie słabsze. Niemiec stracił nawet miejsce w wyjściowej jedenastce.

Bayern monitoruje jego sytuację i w każdej chwili może wrócić do tematu jego transferu. Choć w tym momencie wydaje się to mało prawdopodobne, latem jego położenie może być jeszcze gorsze. Powrót do Bundesligi to najrealniejsze rozwiązanie, biorąc pod uwagę, że radził sobie w tej lidze bardzo dobrze.

Bawarczycy na pewno nie będą chcieli przepłacić. Woltemade jest przez nich wyceniany na 40 milionów funtów. Choć przeżywa gorsze chwile, w Monachium uważa się go za odpowiedniego kandydata do zastąpienia Harry’ego Kane’a, gdy ten nie będzie już w stanie prezentować najwyższego poziomu lub postanowi odejść.