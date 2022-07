fot. PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski wciąż nie może być pewny tego, w jakim zespole będzie grał w sezonie 2022/2023. Z jednej strony reprezentant Polski ma kontrakt z Bayernem Monachium do końca czerwca 2023 roku. Z drugiej FC Barcelona wciąż stara się pozyskać 33-latka. Nowe wieści na temat Polaka przekazał serwis RMC Sport.

FC Barcelona przygotowuje kolejną ofertę za Lewego

Robert Lewandowski podjął już decyzję, że na pewno nie przedłuży kontraktu z Bayernem Monachium. Polski napastnik podobno był rozczarowany tym, że przedstawiciele giganta Bundesligi długo zwlekali z przedstawieniem oferty związanej z przedłużeniem umowy.

Jednocześnie chęć pozyskania polskiego napastnika coraz intensywniej zaczęła zgłaszać FC Barcelona. Bawarczycy otrzymali już kilka propozycji do klubu z La Liga. Żadna jednak nie wzbudziła zainteresowania klubu sterników mistrza Niemiec.

RMC Sport ujawnił natomiast, że wkrótce Barca złoży kolejną ofertę Bawarczykom. Tym razem propozycja ma wynieść 50 milionów euro, czyli tyle, ile niemiecki klub oczekiwał, aby zacząć negocjacje w sprawie transferu zawodnika.

Czy transakcja dojdzie do skutku? Wszystko wskazuje na to, że tak. Katalońskie media dotarły nawet do wiadomości, że w klubowym sklepie Bayernu nie ma nowych koszulek z nazwiskiem Lewandowskiego, co ma zwiastować zmianę klubu przez piłkarza.

Lewandowski w trakcie kampanii 2021/2022 wystąpił w 46 meczach, strzelając w nich 50 goli. Ogólnie polski napastnik w Bundeslidze rozegrał jak na razie 384 mecze, zdobywając w nich 312 bramek.

