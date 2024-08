dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Alphonso Davies

Alphonso Davies celem transferowym Realu Madryt

Real Madryt od kilku miesięcy zabiega o transfer Alphonso Daviesa. Florentino Perez wie, że kontrakt Kanadyjczyka kończy się za rok i jest to dobra okazja do przechwycenia gwiazdora za stosunkowo niską cenę. Jednak Bayern Monachium ma zupełnie inne zdanie, żądając w pewnym momencie nawet 70 milionów euro. Właśnie z tego względu nadal nie doszło do porozumienia pomiędzy stronami.

Jak informował serwis Relevo, Królewscy planują złożyć jeszcze jedną ofertę za Daviesa. Ma to nastąpić pod koniec sierpnia, gdy Bayern będzie pod większą presją. Jeśli Die Roten nie przyjmą propozycji, to Real spróbuje przechwycić lewego obrońcę w 2025 roku za darmo w momencie wygaśnięcia umowy.

Bayern chce wymienić Daviesa na Ferlanda Mendy’ego

Bayern nie do końca chce się pozbywać Alphonso Daviesa, ponieważ trudno będzie znaleźć odpowiedniego następcę. Władze mają nadzieję, że sezon 2024/2025 przywróci klub na właściwe tory, a do tego potrzebni będą jakościowi piłkarze na każdej pozycji.

W związku z tym ciekawe informacje przekazał Ekrem Konur. Turecki dziennikarz transferowy uważa, że Bayern szykuje niecodzienną ofertę. Ponoć Bawarczycy chcą zaproponować Realowi Madryt wymianę zawodników. Scenariusz zakłada, że na Santiago Bernabeu powędruje Alphonso Davies, a na Allianz Arenę uda się Ferland Mendy.

Oficjalnie Francuz ma kontrakt do 2025 roku, ale serwis Marca przekonywał, że Real przedłuży z nim umowę. Najnowsze informacje mogą jeszcze zmienić decyzję Florentino Pereza.

Czytaj dalej: Ancelotti podjął trudną decyzję. Real jednak wypożyczy piłkarza