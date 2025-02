Bayern wciąż szuka nowego bramkarza. To on może zastąpić Neuera

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Manuel Neuer

Guillaume Restes pod obserwacją Bayernu Monachium

Bayern Monachium zbliża się do momentu, w którym trzeba będzie pożegnać dwie piłkarskie legendy. Wraz z końcem sezonu wygasa umowa Thomasa Mullera. Z kolei Manuel Neuer ma ważny kontrakt do końca czerwca przyszłego roku. O ile pozycja ofensywnego pomocnika w zespole Bawarczyków jest obsadzona, tak wyraźnego następcy między słupkami wciąż nie widać.

W związku z tym zarząd Die Roten od jakiegoś czasu prowadzi poszukiwania nowego bramkarza. Zimą do klubu sprowadzono m.in. utalentowanego golkipera FC Koln – Jonasa Urbiga. Mimo to Bayern nadal przeczesuje rynek pod kątem zabezpieczenia tej pozycji.

Jak podaje Christian Falk z dziennika BILD pod obserwacją niemieckiego giganta znalazł się Guillaume Restes. 19-latek to wychowanek FC Toulouse, w którym występuje do dziś. Mimo młodego wieku Francuz rozegrał już ponad 60 spotkań w Ligue 1. W poprzednim roku wraz z reprezentacją Francji brał udział w Igrzyskach Olimpijskich, gdzie Les Bleus dotarli aż do finału.

Dziennikarz zaznacza jednak, że na chwilę obecną Restes jest pod zwykłą obserwacją. Bayern nie odczuwa potrzeby natychmiastowego działania, lecz uważnie śledzi poczynania młodzieżowego reprezentanta Francji.

W tym sezonie Bayern wrócił na fotel lidera Bundesligi, bowiem po 21. kolejkach zajmuje 1. miejsce w tabeli. Nad drugim Bayerem Leverkusen podopieczni Vincenta Kompany’ego mają 8 punktów przewagi.