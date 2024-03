Imago / Joaquim Ferreira Na zdjęciu: Antonio Silva

Bayern Monachium wciąż jest zainteresowany transferem środkowego obrońcy

Na celowniku klubu znajduje się Antonio Silva

Portugalczyk ma w kontrakcie sumę odstępnego w wysokości 100 milionów euro

Antonio Silva na radarze wielkich klubów, Bayern wciąż w grze

Bayern Monachium może w letnim oknie transferowym lekko przebudować linię defensywną. Niepewna jest przyszłość zarówno Dayota Upamecano, jak i Matthijsa de Ligta. Ich dalsze losy na Allianz Arenie wpłyną na działania Bawarczyków na rynku transferowym.

W przypadku sprzedaży jednego z dwójki obrońców Bayern Monachium może rozpocząć negocjację z Benfiką. Celem Die Roten od dłuższego czasu jest utalentowany obrońca – Antonio Silva. Portugalczyk ma w kontrakcie klauzulę odstępnego, która opiewa na 100 milionów euro. Jednak jak poinformował Florian Plettenberg z niemieckiego Sky Sport możliwe, że macierzysty klub 20-latka zgodzi się na niższą kwotę w okolicach 70-80 milionów euro.

Na tę chwilę transfer Silvy do Monachium nie wchodzi w grę, ale w przypadku odejścia De Ligta bądź Upamecano niemiecki klub może usiąść do rozmów z Benfiką na temat sprowadzenia utalentowanego obrońcy do klubu.

W tym sezonie Silva zagrał w 37 meczach, w których dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. Kontrakt z Benfiką obowiązuje do czerwca 2027 roku. Portal Transfermarkt wycenia go na 45 milionów euro.