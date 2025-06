fot. Pressfocus Na zdjęciu: Harry Kane

Bayern ściągnie napastnika za rok? To może być następca gwiazdy

Bayern Monachium od tygodni skupia się na transferze nowego skrzydłowego. Vincent Kompany uważa, że tę pozycję trzeba koniecznie wzmocnić, aby móc w przyszłym sezonie walczyć o najwyższe cele w Europie. Marzeniem Bawarczyków był Florian Wirtz, lecz rywalizację o niego zwyciężył Liverpool. Później starali się o transfer Nico Williamsa, ale temu znacznie bliżej do Barcelony. Obecnie na liście życzeń Bayernu znajdują się takie gwiazdy, jak Bradley Barcola, Rafael Leao czy Luis Diaz. Niewykluczone, że któryś z nich ostatecznie wyląduje na Allianz Arena.

Na radarach Bayernu pozostaje również Nick Woltemade ze Stuttgartu. Ten 23-letni napastnik uchodzi za jednego z najlepszych w całym kraju. Sezon 2024/2025 zakończył z dorobkiem 17 bramek oraz 3 asyst w 33 występach. Jego popisy można teraz śledzić na Mistrzostwach Europy do lat 21, gdzie wraz z niemiecką kadrą dotarł do finału.

Polityka transferowa Bayernu od lat zakłada sprowadzanie do siebie największych gwiazd Bundesligi. Woltemade na takową wyrasta, co zwiększa prawdopodobieństwo jego przenosin do Monachium. Sport1 twierdzi, że jego nazwisko przewijało się w gabinetach mistrza Niemiec już kilka miesięcy temu. Bayern nie poczynił jednak żadnych konkretnych kroków w sprawie jego pozyskania.

Woltemade ma być opcją na 2026 rok, kiedy to Bayern będzie powoli rozglądał się za następcą Harry’ego Kane’a. Oczywiście realizacja tego tematu może zostać przyspieszona, jeśli tylko pojawi się ryzyko transferu do innej ekipy. Niedawno napastnikiem Stuttgartu zainteresowała się Chelsea.