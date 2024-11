ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Mathys Tel

Augsburg, Werder Brema i Borussia Monchengladbach obserwują Tela

Bayern Monachium ostatnio doznał bolesnej porażki w starciu z FC Barceloną (1:4). Dyspozycja podopiecznych Vincenta Kompany’ego jednak jest wciąż wysoka, mimo wpadki z „Dumą Katalonii”. Bawarski zespół obecnie zajmuje fotel lidera Bundesligi z przewagą trzech oczek nad drugim w tabeli RB Lipskiem.

Jak się okazuje, w zimowym okienku transferowym kadra Bayernu Monachium może się uszczuplić. Serwis „tz.de” informuje, że trzeci zespół poprzedniego sezonu Bundesligi rozważa wypożyczenie Mathysa Tela. Francuz wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku. 19-latek bowiem znajduje się w kręgu zainteresowań Augsburga, Borussii Monchengladbach oraz Werderu Brema.

Mathys Tel już latem mógł opuścić Bayern Monachium. Utalentowany napastnik jednak liczył, że przebije się do wyjściowego składu „Bawarczyków”. Tak się jednak nie stało. Obecna forma 19-latka pozostawia sporo do życzenia, przez co klub zaczął rozważać jego wypożyczenie.

W obecnym sezonie Mathys Tel zaliczył siedem występów pod okiem Vincenta Kompany’ego. Trudno o tych rozegranych meczach Francuza coś powiedzieć dobrego. Wystarczy spojrzeć na statystyki. 19-letni napastnik nie ma na koncie trafienia oraz asysty.