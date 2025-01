Bayern Monachium postanowił w styczniowym okienku wzmocnić pozycję bramkarza. Do zespołu lidera Bundesligi trafił Jonas Urbig z FC Koeln. 21-latek związał się z bawarskim zespołem umową do 30 czerwca 2029 roku.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Manuel Neuer oraz Jonas Urbig

Oficjalnie: Jonas Urbig wzmocnił Bayern Monachium

Bayern Monachium w obecnym sezonie bardzo dobrze spisuje się w rozgrywkach Bundesligi. Podopieczni Vincenta Kompany’ego bowiem zasiadają na fotelu lidera tabeli i pewnym krokiem zmierzają po tytuł mistrzowski. Przewaga Bawarczyków nad Bayerem Leverkusen, który jest wiceliderem, wynosi sześć punktów. Tymczasem władze z Allianz Areny w poniedziałek dopięły pierwsze zimowe wzmocnienie.

Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej Bayern Monachium przedstawił nazwisko nowego bramkarza, który docelowo jest traktowany jako następca Manuela Neuera. Do zespołu lidera Bundesligi zawitał Jonas Urbig. Niemiecki golkiper trafił do stolicy Bawarii z FC Koeln za kwotę 7 milionów euro. Zawodnik związał się z nowym zespołem kontraktem, który będzie obowiązywał do 30 czerwca 2029 roku.

– Bayern to jeden z największych klubów na świecie. Jestem dumny, że tu jestem i nie mogę się doczekać, aby jak najszybciej poznać mój nowy zespół. Moim celem jest codzienna profesjonalna praca nad sobą i dalszy rozwój w ramach naszej drużyny bramkarskiej prowadzonej przez Manuela Neuera – powiedział Jonas Urbig, cytowany przez serwis dieroten.pl.

Jonas Urbig w obecnym sezonie rozegrał 10 spotkań na zapleczu Bundesligi. W tym czasie udało mu się dwukrotnie zakończyć mecz bez straconego gola.