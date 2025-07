Bayern więcej nie zapłaci. Transfer gwiazdy w zawieszeniu

fot. dpa picture alliance Na zdjęciu: Vincent Kompany

Bayern walczy o Woltemade. Nie podbije stawki

Bayern Monachium widzi w Nicku Woltemade rywala, a w przyszłości również następcę Harry’ego Kane’a. Niemiecki napastnik po udanym sezonie jest łączony z transferem do jednego z europejskich gigantów. Na liście życzeń miała go chociażby Chelsea, ale to Bawarczycy mają pierwszeństwo, gdyż gwiazdor Stuttgartu nie chce opuszczać Bundesligi. Deklaruje natomiast gotowość do przeprowadzki na Allianz Arena. Wierzy, że transfer zostanie sfinalizowany, choć obecnie znajduje się w zawieszeniu.

Wszystko za sprawą żądań finansowych Stuttgartu, które w obozie Bayernu uchodzą za przesadzone. Ostatnia oferta wyniosła 50 milionów euro podstawy plus 5 milionów euro w ramach bonusów – nie została ona przyjęta, co zaskoczyło nawet otoczenie samego piłkarza.

Bayern i tak zaproponował więcej, niż pierwotnie założył, a teraz ustalił granicę. Nie będzie dłużej podbijał stawki, nawet jeżeli to będzie oznaczało brak transferu Woltemade. Mimo to, w Monachium pozostają spokojni i liczą, że Stuttgart wreszcie się ugnie, zwłaszcza w kontekście zachowania samego napastnika.

23-letni Woltemade ma za sobą przełomowe miesiące. Zadebiutował w reprezentacji Niemiec, a w Bundeslidze i Pucharze Niemiec ustrzelił w sumie 17 bramek. Taki sezon może się nie powtórzyć, dlatego Stuttgart musi poważnie zastanowić się nad kolejnym krokiem.