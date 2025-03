Bayern Monachium chce gwiazdę Liverpoolu. To może być hit transferowy

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Cody Gakpo na celowniku Bayernu Monachium

Bayern Monachium jest liderem 1. Bundesligi, choć w dwóch ostatnich meczach zdobył tylko jeden punkt. Zespół Vincenta Kompany’ego szykuje się do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, w którym zmierzy się z Interem Mediolan. Najnowsze doniesienia wskazują, że Cody Gakpo z Liverpoolu stał się głównym celem transferowym Bayernu Monachium.

Sezon ligowy The Reds jest udany, lecz nadchodzące lato może przynieść wiele wyzwań, ponieważ kluczowi zawodnicy – Trent Alexander-Arnold i Virgil van Dijk mogą opuścić Anfield Road po wygaśnięciu kontraktów. Bayern zamierza rozpocząć negocjacje w sprawie transferu Gakpo w nadchodzących tygodniach. Kontrakt holenderskiego skrzydłowego z The Reds obowiązuje do 2028 roku.

Choć nie wiadomo, czy sam zawodnik będzie naciskał na transfer do Niemiec. Obecna sytuacja Liverpoolu i rola Gakpo w zespole mogą skłonić go do pozostania. W przyszłym sezonie, nawet jeśli klub straci czołowych ofensywnych graczy, 25-latek z pewnością stanie się kluczową postacią w ataku. Kibice The Reds mają nadzieję, że klub zdecyduje się zatrzymać swojego zawodnika, kończąc wszelkie spekulacje o jego przyszłości.

Cody Gakpo trafił do 19-krotnych mistrzów Anglii w 2023 roku z PSV Eindhoven za 42 mln euro. W trwającym sezonie strzelił 16 goli i zanotował pięć asyst w 40 meczach.