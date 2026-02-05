Bayern Monachium blisko porozumienia z gigantem. Piłkarz opuszcza Bundesligę

Bayern Monachium oraz Galatasaray są bardzo blisko osiągnięcia porozumienia w sprawie wypożyczenia Sachy Boeya - donosi "Sky Sport". Oba kluby ustaliły także kwotę wykupu francuskiego obrońcy.

diebilderwelt / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Sacha Boey w drodze do Turcji

Bayern Monachium w rundzie rewanżowej 1. Bundesligi zaczął zawodzić. Mistrzowie Niemiec przegrali ostatnio ligowy mecz z Augsburgiem (1:2), a następnie zremisowali z Hamburgerem SV (2:2). Piłkarze Vincenta Kompany’ego wciąż są na fotelu lidera, jednak przewaga nad drugą Borussią Dortmund stopniała do zaledwie sześciu punktów.

Według doniesień „Sky Sport”, Bayern osiągnął już porozumienie z Galatasaray w sprawie wypożyczenia Sachy Boeya. 25-letni obrońca ma trafić do Turcji z opcją wykupu. Zawodnik od tygodni otrzymał zgodę na zmianę barw, a fakt, że tureckie okno transferowe zamyka się w piątek, przyspiesza działania obu klubów. Opcja wykupu Boeya ma wynieść około 15 milionów euro, natomiast opłata za wypożyczenie to około 500 tysięcy euro.

Bezpośrednie negocjacje między klubami rozpoczęły się dopiero wczoraj wieczorem, ale już dziś udało się osiągnąć porozumienie w sprawie głównych warunków kontraktu. Boey wkrótce przejdzie badania medyczne, które są ostatnim krokiem przed oficjalnym ogłoszeniem transferu. Galatasaray pokryje pełne wynagrodzenie zawodnika podczas okresu wypożyczenia.

Boey trafił do Bayernu w styczniu 2024 roku z Galatasaray za 30 milionów euro. W bieżącym sezonie 25-latek rozegrał 15 spotkań, spędzając łącznie na boisku 630 minut. Transfer do Turcji będzie dla niego szansą na regularną grę i powrót do klubu, w którym wyrósł na zawodnika wielkiego formatu.