Bayern Monachium dołączył do Barcelony w wyścigu o Amadou Onanę. Gwiazdor Evertonu przebywa obecnie z reprezentacją Belgii na Euro 2024, gdzie tylko zwiększa swoją wartość.

fot. Eibner-Pressefoto / Alamy Na zdjęciu: Amadou Onana

Barcelona ma dużą konkurencję w walce o Onanę

FC Barcelona od bardzo dawna poszukuje odpowiedniego kandydata do wzmocnienia środka pola. W zasadzie dalej nie udało się sprowadzić docelowego następcy Sergio Busquetsa, co zmuszało w sezonie 2023/2024 do wystawiania w drugiej linii Andreasa Christensena. Duma Katalonii przed zmianą szkoleniowca była nastawiona na transfer Joshui Kimmicha. Przybycie Hansiego Flicka zmieniło nieco jej plany, gdyż ten wolałby mieć w swoim składzie Amadou Onanę. Belg jest młodszy od zawodnika Bayernu Monachium, a ponadto ma po swojej stronie argumenty fizyczne.

Onana rozegrał znakomity sezon, stając się jednym z najlepszych w Premier League na swojej pozycji. Teraz chce postawić kolejny krok w swojej karierze i odejść z Evertonu, aby zagrać w jednym z najlepszych klubów w Europie. Barcelona już długo przygląda się Onanie, lecz zwleka z uwagi na skomplikowaną sytuację finansową. Jeśli chce go pozyskać, będzie musiała zmierzyć się z solidna konkurencją. “Mundo Deportivo” przekonuje, że o reprezentanta Belgii zaciekle walczy również Bayern. Priorytetem Bawarczyków pozostaje Joao Palhinha, lecz dłużące się negocjacje z Fulham mogą ich skłonić do przekierowania swoich prac na innego kandydata.

Everton nie będzie stawał na drodze 22-latkowi, ale liczy na konkretny zarobek. Portal “Transfermarkt” wycenia defensywnego pomocnika na 50 milionów euro.