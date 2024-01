IMAGO / Giuseppe Maffia Na zdjęciu: Fikayo Tomori

Bayern wysłał zapytanie o transfer Tomoriego

Milan nie chciał sprzedać swojego defensora

Temat transferu może wrócić latem

Bayern chciał sprowadzić Tomoriego

Fikayo Tomori w zeszłym miesiącu skończył 26 lat, a jego kontrakt z Milanem obowiązuje do czerwca 2027 roku. Obecnie będzie pauzował przez co najmniej kolejne sześć tygodni ze względu na kontuzję uda. To jednak nie przeszkadza Bayernowi Monachium.

Florian Plettenberg donosi, że Bawarczycy pytali o Tomoriego, ale jakikolwiek transfer jest bardzo mało prawdopodobny szczególnie w styczniowym okienku transferowym. Milan zdecydowanie zareagował, że gracz nie jest na sprzedaż. Nie powstrzyma to jednak mistrzów Niemiec przed ponownym podjęciem prób latem. Wtedy Rossoneri mogą okazać się nieco bardziej otwarci na rozmowy.

Tomori, który jest wychowankiem Chelsea, dołączył do Milanu początkowo na wypożyczeniu w styczniu 2021 r., a w czerwcu tego samego roku przeniósł się na San Siro na stałe za 31,6 mln euro.

