PressFocus Na zdjęciu: Konrad de la Fuente

Konrad de la Fuente pakował się już do Realu Valladolid. Wtem o zawodnika Olympique’u Marsylia zgłosił się sam wielki Bayern Monachium. Reprezentant Stanów Zjednoczonych nie zanotował wybitnego debiutanckiego sezonu w Ligue 1, ale w Bawarii wierzą w jego talent.

Konrad de la Fuente przed rokiem rozpoczął swoją seniorską karierę, przenosząc się z Barcelony B do Olympique’u Marsylia

Tam rozegrał przeciętny sezon. 21-latek miał wrócić do La Ligi, gdzie zainteresowanie nim wyraził beniaminek z Valladolid

Do walki o reprezentanta Stanów Zjednoczonych wkroczył jednak Bayern Monachium. De la Fuente czeka zatem z podjęciem ostatecznej decyzji

Bayern z kolejnym nieoczywistym transferem? De la Fuente na celowniku Die Roten

Konrad de la Fuente stanął przed szansą, na którą jeszcze niedawno nie mógł nawet liczyć. Reprezentant Stanów Zjednoczonych od 12. roku życia związany był z sekcjami młodzieżowymi Barcelony. Wyróżniał się dobrym dryblingiem, ale w seniorskiej drużynie z Camp Nou rozegrał zaledwie trzy spotkania. Pomimo ogromnych problemów przed startem sezonu 2021/2022, Blaugrana zdecydowała się sprzedać skrzydłowego do Olympique’u Marsylia za zaledwie trzy miliony euro i 50 % praw zawodniczych.

21-latek nie podbił francuskiej Ligue 1 w swoim debiutanckim sezonie. Dość powiedzieć, że nie zdobył ani jednego gola dla OM, a asystował przy zaledwie trzech. Jeszcze w piątek wydawało się, że niebawem domknie się finalizacja transferu de la Fuente do Realu Valladolid. Beniaminek La Ligi potrzebuje błyskotliwego skrzydłowego, a Amerykanin znajduje się w finansowym zasięgu klubu należącego do brazylijskiego Ronaldo. Ta sytuacja uległa jednak drastycznej zmianie. Do walki o podpis skrzydłowego dołączył bowiem Bayern Monachium.

Jak donosi kataloński Sport, to sprawiło, iż de la Fuente uciął negocjacje z Realem Valladolid. Do niedawna nie mógł marzyć o grze na Allianz Arena. Gdy taka możliwość się nadarzyła, chce z niej skorzystać. Nie byłby to pierwszy tego typu transfer Bawarczyków w tym okienku. Zapłacili oni bowiem aż 20 milionów euro za Mathysa Tela, który nie zdobył jeszcze bramki w seniorskim futbolu. Die Roten wierzą w talent de la Fuente i chcą go kupić, zanim stanie się znacznie droższy.

