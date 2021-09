Bayern rozbije bank dla obrońcy? Zarabiałby więcej niż Lewy

Według niemieckiego Sportu, Bayern Monachium zamierza powalczyć o podpis Antonio Ruedigera, któremu za rok kończy się kontrakt z Chelsea. Bawarczycy zamierzają rozbić bank dla 28-latka i zaproponować mu 24 miliony euro rocznej pensji, co automatycznie wywindowałoby obrońcę na czołówkę listy płac.

Ruediger marzeniem Bayernu, zamierzają dać mu ogromną pensję

Bayern Monachium dostrzega braki w swojej kadrze i jak zwykle, zamierza wykorzystywać okazje na rynku transferowym. Die Roten zdają sobie sprawę, że obsadzenie pozycji środkowego obrońcy jedynie przez Dayota Upamecano, Lucasa Hernandeza i Niklasa Suele, wspieranych przez młodziutkiego Tanguya Nianzou, to za mało. Poszukują zatem defensora, który z miejsca podniósłby jakość w drużynie. Oczy włodarzy klubu zwróciły się ku Londynowi.

Bayern Monachium uwielbia sprowadzać do siebie Niemców zza granicy, co ostatnimi czasy pokazał przy transferze Leroya Sane z Manchesteru City. Na rekordowych mistrzach Bundesligi wielkie wrażenie robi Antonio Ruediger. Środkowy obrońca jest podporą Chelsea i podstawowym zawodnikiem dla Thomasa Tuchela. Kontrakt 28-latka wygasa latem przyszłego roku, co nie umknęło uwadze Hasana Salihamidzicia.

Według niemieckiego Sportu, Die Roten zamierzają zaproponować Ruedigerowi ogromną pensję, by przekonać go do powrotu do ojczyzny. Stoper miałby zarabiać w Bawarii 24 miliony euro. Przypomnijmy, że w marcu Sky Sports ujawniło zarobki aktualnych graczy Bayernu. Rekordową pensję pobiera, bez zaskoczenia, Robert Lewandowski. Polak inkasuje 22 miliony euro rocznie. Oznacza to, że obrońca Chelsea przeskoczyłby kapitana Biało-czerwonych na liście płac.

Bayern fantastycznie rozpoczął swoją przygodę w Lidze Mistrzów, pewnie punktując Barcelonę na Camp Nou (3:0). W drugiej kolejce zmierzy się zaś u siebie z Dynamem Kijów. Cel jest jeden – komplet punktów i jak najszybsze zapewnienie sobie awansu do fazy pucharowej.

