Bayern chce piłkarza, który ostatnio ich pogrążył. Na liście także gwiazda Interu

Bayern Monachium, choć Dayot Upamecano przedłużył kontrakt, wciąż myśli o transferze dodatkowego obrońcy. Jak podaje serwis Sport1 na celowniku jest dwóch zawodników. Jednym z nich jest Luka Vusković, który ostatnio pozbawił ich trzech punktów.

Cal Sport Media / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Vusković i Bisseck w kręgu zainteresowań Bayernu Monachium

Bayern Monachium przed długi czas był w zawieszeniu, jeśli chodzi o budowę kadry na następny sezon w formacji defensywnej. Wszystko przez przeciągające się negocjacje z Dayotem Upamecano w sprawie nowego kontraktu. Francuz odkładał decyzję ze względu na duże zainteresowanie m.in. ze strony Realu Madryt czy FC Barcelony. Ostatecznie zgodził się podpisać nową umowę.

Mimo że udało im się zatrzymać Upamecano, Bayern nadal rozważa transfer środkowego obrońcy. Z informacji serwisu Sport1 wynika, że Bawarczycy uważnie śledzą dwóch zawodników. Co ciekawe, jeden z nich nie tak dawno grał w PKO BP Ekstraklasie.

Tym piłkarzem jest nie kto inny jak Luka Vusković. Utalentowany stoper z Chorwacji obecnie gra w HSV Hamburg, do którego jest wypożyczony z Tottenhamu. Tydzień temu 18-latek pozbawił Bayern kompletu punktów, zdobywając bramkę na wagę remisu (2:2). Były piłkarz Radomiaka to jednak alternatywa w przypadku braku powodzenia innego transferu.

Największym zainteresowaniem niemieckiego giganta cieszy się Yann Bisseck, czyli stoper Interu Mediolan. Na ten moment nie podjęto żadnej decyzji, ale trwają wewnętrzne ustalenia dot. planów na nadchodzące letnie okno transferowe.

W ostatnich tygodniach Bayern złapał lekką zadyszkę. Nie wygrali żadnego z dwóch meczów w Bundeslidze. Najpierw przegrali z Augsburgiem (1:2), a następnie zremisowali, jak już wspominaliśmy z Hamburgiem (2:2).