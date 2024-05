Bayern blisko nowego trenera. Tyle musi zapłacić za Kompany’ego

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Vincent Kompany znajdzie się na liście najdroższych trenerów

Bayern Monachium ma za sobą bardzo nieudany sezon. Bawarczycy zawiedli oczekiwania swoich kibiców, nie broniąc mistrzostwa Bundesligi. Pod wodzą trenera Thomasa Tuchela ekipa z Allianz Arena rozczarowała również w Lidze Mistrzów. Jednocześnie niebawem czeka klub z Monachium duża zmiana.

Według medialnych doniesień nowym trenerem Bayernu zostanie Vincent Kompany. 38-letni belgijski szkoleniowca ma jednak kontrakt ważny z Burnley, obowiązujący do końca czerwca 2028 roku. To sprawia, że przeprowadzka do niemieckiego klubu jest skomplikowana. Belg jeszcze rok temu miał okazję cieszyć się z wywalczenia awansu do Premier League z ekipą z Turf Moor. W trakcie kampanii 2023/2024 nie udało się jednak Burnley uniknąć spadku z ligi. Niewykluczone natomiast, że Kompany niebawem stanie przed nowym wyzwaniem.

Burnley wycenił Belga na 20 milionów euro

Fichajes.net podaje, że Bayern na początku oferował za trenera 10 milionów euro. Klub z Premier League oczekuje jednak za Belga co najmniej 20 milionów euro. Tym samym Kompany może znaleźć się na liście najdroższych szkoleniowców na rynku. Ekipa z Monachium może zatem kolejny raz wyłożyć duże pieniądze na trenera. W przeszłości sternicy Bayernu zapłacili 25 milionów euro za Juliana Nagelsmanna, co miało miejsce w 2021 roku. Po ponad 630 dniach 36-latek został zwolniony z klubu z Allianz Arena, co pokazuje wyraźnie, jak duża presja i oczekiwania są w klubie z Bundesligi.

Ewentualne zatrudnienie belgijskiego trenera przez Bayern może sygnalizować ambitne plany Bawarczyków. Bez wątpienia jednak ustalenie kwoty odstępnego za Kompany’ego będzie mieć kluczowe znaczenie w kontekście finalizacji rozmów.

