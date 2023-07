fot. Imago/Sven Simon Na zdjęciu: Sadio Mane

Bayern Monachium jest o krok od sprzedania Sadio Mane

Senegalczyk po fatalnym sezonie jest wypychany z klubu

Al-Nassr ma zaoferować za gwiazdora aż 40 milionów euro

Bawarczycy mogą zarobić konkretną kasę

Sadio Mane dołączył do Bayernu Monachium latem 2022 roku. Miał stać się nową gwiazdą ofensywy i zastąpił Roberta Lewandowskiego, który był do tej pory najlepszym strzelcem zespołu. Senegalczyk nie stanął jednak na wysokości zadania, a problemy zdrowotne nie pozwoliły mu nawiązać do dyspozycji z czasów Liverpoolu. Po powrocie do zdrowia sprawiał kłopoty także w szatni. Po jednym z meczów w Lidze Mistrzów starł się z Leroyem Sane, w efekcie czego został ukarany.

Władze mistrza Niemiec zdają sobie sprawę, że ściągnięcie Mane okazało się transferowym niewypałem. Thomas Tuchel nie wiąże przyszłości z tym piłkarzem, dlatego celem jest sprzedaż jeszcze w trakcie letniego okienka. Wokół gwiazdora kręcą się Saudyjczycy, a w szczególności Al-Nassr, które pracuje nad transferem.

Okazuje się, że Bayern na sprzedaży Mane może zarobić spore pieniądze. Al-Nassr przygotowuje ofertę na poziomie aż 40 milionów euro. Może to być niezwykła okazja, bowiem z Liverpoolu ściągano go tylko za 32 miliony euro.

Zobacz również: Tottenham znalazł się pod ścianą. Kane musi odejść już tego lata