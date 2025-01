Piątek na radarach gigantów. Transfer kwestią czasu!

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Krzysztof Piątek

Piątek zamieni Basaksehir na giganta?

Krzysztof Piątek w lipcu 2023 roku zamienił Herthę Berlin na Basaksehir, co okazało się strzałem w dziesiątkę. W Turcji się odrodził, nawiązując do swoich najlepszych czasów z Genoi czy Milanu. Znów strzela jak na zawołanie i jest liderem klasyfikacji ligi tureckiej, wyprzedzając takich zawodników, jak Victor Osimhen czy Youssef En-Nesyri.

W sumie 29-latek ma na koncie 25 bramek we wszystkich rozgrywkach. Trafia nie tylko na tureckim podwórku, bowiem błyszczy również w Lidze Konferencji Europy. Jego świetna gra nie pozostała niezauważona, o czym przekonuje ekspert od ligi tureckiej Krzysztof Gerlak. W rozmowie z TVP Sport zasugerował, że Piątek niebawem może opuścić Basaksehir, by zagrać dla jednego z krajowych gigantów. Zainteresowanie mają przejawiać trzy czołowe kluby – Fenerbahce, Galatasaray oraz Besiktas.

Swego czasu Piątka łączono ze Stanami Zjednoczonymi, choć on sam ma preferować dalszą grę w Turcji. Przenosiny do którejś ze wspomnianych ekip miałyby kosztować około 10 milionów euro.

– Polak czuje się bardzo dobrze w Stambule, chwali sobie życie w tym mieście i jeżeli w przyszłej kampanii dalej miałby tam odpalać te swoje “pistolety”, to już w zespole pokroju Fenerbahce czy Galatasaray. Jego obecny klub jest świadomy, że Polak znajduje się w bardzo dobrej formie i już tej zimy byłby skłonny sprzedać go za ok. 10 mln euro. Były oferty z MLS-u, nawet w wysokości 15 mln euro. On sam chciałby jednak zostać w Stambule – przekazał Gerlak.