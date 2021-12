Bartosz Kapustka coraz bliżej Cracovii

Pressfocus Na zdjęciu: Bartosz Kapustka

Bartosz Kapustka nie wrócił jeszcze do gry, po tym jak na wczesnym etapie sezonu odnowił uraz kolana. Piłkarz związany jest z Legią Warszawa do końca obecnej kampanii. Żadna ze stron nie zasiadła jeszcze do negocjacji w celu odnowy kontraktu. Według Macieja Kmity z portalu WP Sportowe Fakty, o podpis skrzydłowego zamierza powalczyć Cracovia.

Bartosz Kapustka przechodzi proces rekonwalescencji po kontuzji więzadeł krzyżowych

Piłkarz jest związany z Legią Warszawa do końca obecnego sezonu

Istnieje taki scenariusz, w którym Cracovia spróbuje podpisać 25-latka na zasadzie wolnego transferu

Kapustka wróci do Krakowa?

Bartosz Kapustka dochodzi do pełni sił w stolicy Małopolski. Piłkarz jeszcze podczas eliminacji do europejskich pucharów zerwał więzadło krzyżowe. Obecnie nad jego zdrowiem czuwają medycy z Krakowa. Rehabilitacja przebiega jednak pomyślnie i wszystko wskazuje, że 25-latek wróci do gry w rundzie wiosennej.

Kontrakt skrzydłowego w Legii wygasa wraz z końcem sezonu. W umowie widnieje klauzula, dzięki której klub może jednostronnie przedłużyć pobyt Kapustki w stolicy na kolejny rok. Aktualnie Dariusz Mioduski nie zaczepia tego tematu, ponieważ zapewne chce zobaczyć poczynania swojego zawodnika, kiedy wróci na boisko.

Dlatego też, Kapustka od stycznia może negocjować z innymi zespołami. Według Macieja Kmity z portalu WP Sportowe Fakty, ten fakt spróbuje wykorzystać Cracovia. To właśnie tam “Kapi” dał się poznać szerszemu gronu, kiedy zauważył go Adam Nawałka. Po dobrym występie reprezentacji Polski na Euro 2016 otrzymał angaż w Leicester City.

Później jednak przez urazy stracił uznanie w oczach szefostwa Lisów i wrócił do kraju. Pewność siebie odzyskał właśnie w Warszawie, choć teraz nie ma gwarancji czy wróci w łaski innego trenera niż Czesław Michniewicz.

Całej sytuacji uważnie przygląda Jacek Zieliński, który przejął stery w klubie po Michale Probierzu. Trener dobrze zna się z Kapustką, ponieważ obaj pracowali ze sobą w sezonie 2015/16. Z tego powodu istnieje szansa, że zawodnik spróbuje odzyskać topową formę właśnie na starych śmieciach pod okiem znanego mu już szkoleniowca. Kilka słów odnośnie takiego scenariusza wyjawił Zieliński w rozmowie z WP Sportowe Fakty.

– Spotkałem się z nim, wypiliśmy kawę, pogadaliśmy. Wiem, jaka jest jego sytuacja – przyznał szkoleniowiec podczas konferencji prasowej przed niedzielnym meczem Cracovia – Legia. Spotkanie było możliwe, bo Kapustka rehabilituje się w Krakowie pod okiem specjalistów z Gymakers – wyznał trener.

– Rzeczywiście w Cracovii Bartek dobrze się czuł, stąd wypłynął. Ale mówienie teraz o jego transferze z Legii do Cracovii to jest na razie temat science-fiction. Dajmy mu się podleczyć – podsumował.

– Przed nim jeszcze parę miesięcy rehabilitacji. On w pełnej dyspozycji będzie dopiero od kolejnej rundy. Nie od wiosennej, tylko jesiennej, To jest mnóstwo czasu – zakończył Zieliński.

Niedzielne zmagania w ramach 17. kolejki PKO Ekstraklasy zakończą się meczem Cracovia – Legia. Wojskowi w poprzedniej serii gier przełamali się, zdobywając pierwszy komplet punktów od . Natomiast Pasy z Zielińskim najpierw pokonały z Raków (1:0), z kolei kilka dni temu nie dali rady Wiśle Płock (1:2).

