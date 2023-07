IMAGO / Gribaudi/ImagePhoto Na zdjęciu: Bartłomiej Drągowski

Bartłomiej Drągowski wzbudza zainteresowanie kilku klubów w Europie

Bramkarz w tym sezonie spadł z Spezią do Serie B

M.in. Nottingham Forest wyraża chęć pozyskania Polaka

Szansa na sportowy awans?

Dla Bartłomieja Drągowskiego zakończony sezon nie należał raczej do udanych. Jego zespół spadł z Serie A, a on sam przez jakiś czas musiał leczyć się z powodu poważnej kontuzji. Mimo to dobra postawa w bramce Spezii znalazła zainteresowanie wśród innych klubów w Europie.

Według “Tuttomercatoweb” Bartłomiej Drągowski budzi spore zainteresowanie. Dziennikarze twierdzą, że 25-latek jest na liście życzeń Nottingham Forest oraz Fenerbahce. Bramkarza z Włoskim klubem wciąż wiążę jednak umowa do czerwca 2025 roku.

Polak w zakończonym sezonie rozegrał 35 spotkań, zachowując w nich siedem czystych kont. W sumie na poziomie Serie A reprezentant Polski wystąpił niespełna 130 razy.

