Barcelona zrezygnuje z transferu Bernardo Silvy?

Bernardo Silva uchodził od wielu miesięcy za główny cel transferowy Barcelony. Głównym zwolennikiem sprowadzenia go do Katalonii był Xavi Hernandez, który marzył o wszechstronnym zawodniku z najwyższej półki. Blaugrana podjęła już niejedną próbę wytransferowania go z Manchesteru City. Wydawało się, że tego lata będą na to największe szanse, gdyż Portugalczyk dość poważnie zaczął rozważać nad swoją przyszłością. W jego umowie z mistrzem Anglii znajduje się klauzula wykupu na poziomie 60 milionów euro. To pieniądze, które odnajdują odzwierciedlenie w rynkowej wycenie Silvy.

Coraz mniej wskazuje jednak na to, że Barcelona ostatecznie sięgnie po Silvę. Zmiana planów miała nastąpić po zatrudnieniu Hansiego Flicka. Choć Niemiec ceni sobie umiejętności gwiazdora Manchesteru City, woli wzmocnić drużynę zawodnikami o innej charakterystyce. Bliżej jego sercu jest chociażby kandydatura Joshui Kimmicha, z którym pracował wcześniej w Bayernie Monachium i reprezentacji Niemiec. “Sport” informuje, że wobec tego Duma Katalonii będzie chciała zrezygnować z transferu, który pochłonąłby dużą część letniego budżetu.

Wobec tego Silva może zdecydować się na kontynuowanie kariery w Manchesterze City. O sprowadzeniu go intensywnie myśli także Paris Saint-Germain, lecz Portugalczyk był optymistycznie nastawiony jedynie na przenosiny do Barcelony. Pep Guardiola chciałby zatrzymać swojego żołnierza w zespole.

